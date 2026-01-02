Luvumbo Fiorentina primo sondaggio della Viola per il calciatore del Cagliari I sardi sono pronti a valutare una possibile cessione del giocatore Le ultime
La Fiorentina ha avviato un primo sondaggio per Luvumbo del Cagliari, valutando una possibile cessione del giocatore. La società toscana, con l’attenzione di Paratici, continua a esplorare opportunità di mercato per rafforzare l’organico, concentrandosi su profili giovani e promettenti. Le trattative sono in fase preliminare, e si attendono aggiornamenti sulle prossime mosse della Viola in vista della sessione di mercato.
Luvumbo Fiorentina, il club toscano ha sondato il terreno per il giocatore del Cagliari. Si attende l'arrivo di Paratici per accelerare La Fiorentina continua a muoversi sul mercato alla ricerca di profili giovani e di qualità per rafforzare il reparto offensivo, e uno dei nomi finiti sul taccuino della dirigenza viola è quello di Zito
