Luvumbo Fiorentina primo sondaggio della Viola per il calciatore del Cagliari I sardi sono pronti a valutare una possibile cessione del giocatore Le ultime

La Fiorentina ha avviato un primo sondaggio per Luvumbo del Cagliari, valutando una possibile cessione del giocatore. La società toscana, con l’attenzione di Paratici, continua a esplorare opportunità di mercato per rafforzare l’organico, concentrandosi su profili giovani e promettenti. Le trattative sono in fase preliminare, e si attendono aggiornamenti sulle prossime mosse della Viola in vista della sessione di mercato.

