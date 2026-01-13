Adzic questo club di Serie A in pressing per il talento montenegrino La Juve disposta alla cessione ma il giocatore non sembra convinto Le ultime

Adzic, giovane talento montenegrino, è al centro delle trattative di mercato tra Juventus e Parma. La Juve è disposta a cederlo, ma il giocatore sembra ancora indeciso sulla scelta. La situazione rimane in evoluzione, con le parti che valutano le opzioni più adeguate. Le prossime settimane saranno decisive per definire il suo futuro, in un contesto di mercato aperto e in continuo aggiornamento.

Adzic è finito nel mirino del Parma. La Juve è disposta a trattare la cessione del calciatore, ma resta da convincere il classe 2006. Il mercato di riparazione entra nel vivo e il Parma punta con decisione a rinforzare la propria mediana. Tra i profili monitorati con maggiore attenzione dalla dirigenza ducale, emerge con forza il nome di Vasilije Adzic, il giovanissimo talento montenegrino di proprietà della Juventus. Nato nel 2006, Adzic rappresenta uno dei prospetti più interessanti del calcio balcanico. Arrivato a Torino con grandi aspettative, il centrocampista sta trovando poco spazio nelle rotazioni della prima squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adzic, questo club di Serie A in pressing per il talento montenegrino. La Juve disposta alla cessione, ma il giocatore non sembra convinto. Le ultime Leggi anche: Adzic Juve: società, allenatore e giocatore tutti concordi, si va verso questo scenario per il futuro del montenegrino. Cosa dobbiamo aspettarci Leggi anche: Adzic Juve, che fine ha fatto il montenegrino? 0 minuti nelle ultime tre partite, contro la Lazio un incrocio speciale per questo motivo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Juventus, cinque squadre di Serie A su Adzic: è svolta fantacalcio! - Tutti pazzi per Adzic: sul talento della Juventus ci son ben cinque club di Serie A, occhio alla svolta per il fantacalcio! fantamaster.it

