Forteto promosso come eccellenza | Audizione con i responsabili

Il presidente della Commissione d’inchiesta parlamentare sul Forteto, Francesco Michelotti, di Fratelli d’Italia, ha espresso critiche riguardo alla presenza della cooperativa Il Forteto sul sito turistico dell’Unione dei Comuni del Mugello. La coopertiva, nota per la produzione di pecorino toscano, è al centro di un dibattito pubblico e istituzionale, che riguarda anche la sua percezione come esempio di eccellenza locale.

Il presidente della Commissione d'inchiesta parlamentare sul Forteto, il deputato di Fratelli d'Italia Francesco Michelotti, interviene duramente sul caso della citazione sul sito turistico dell'Unione dei Comuni del Mugello della cooperativa Il Forteto come azienda mugellana che produce pecorino toscano. "La commissione – dice Michelotti – chiede l'immediata cancellazione del nominativo 'Il Forteto' dal sito e si è già attivata per chiamare in audizione a Roma i responsabili dell'Unione dei comuni del Mugello al fine di ricostruire ed accertare il quadro delle responsabilità istituzionali e politiche".

