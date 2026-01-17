Forteto eccellenza del territorio scivolone sul sito dell’Unione

Sul sito dell’Unione dei Comuni del Mugello, La cooperativa Il Forteto è presentata come un’eccellenza locale nella produzione del pecorino toscano. Questa descrizione mette in evidenza l’importanza storica e culturale dell’azienda, sottolineando il suo ruolo nel territorio. È importante garantire che le informazioni siano precise e rispettino i valori di trasparenza e correttezza, per mantenere la fiducia dei cittadini e delle istituzioni locali.

La cooperativa Il Forteto descritta sul sito dell’Unione dei Comuni del Mugello come un’eccellenza del territorio per la produzione del pecorino toscano. Se non fosse che la cooperativa di Vicchio – rinominata poi Forte Mugello – non esiste più da tempo dopo il fallimento, travolta dallo scandalo degli abusi su minori affidati alla comunità di Rodolfo Fiesoli. Quest’ultimo morto a 84 anni in una Rsa di Padova dopo la condanna a 14 anni e 10 mesi per abusi su minori. La notizia è stata riportata questa mattina dal quotidiano la Nazione. Le istituzioni locali si sarebbero giustificate parlando di “un’informazione vecchia, non aggiornata”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Forteto promosso come eccellenza, la gaffe sul sito dell’Unione Leggi anche: Acqua dell’Elba, un’eccellenza nata sull'Isola "Un orgoglio operare nel nostro territorio" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Forteto promosso come eccellenza, la gaffe sul sito dell’Unione - Sul portale di promozione turistica si cita la cooperativa come uno dei maggiori produttori di pecorino. msn.com

