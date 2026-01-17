Forteto promosso come eccellenza la gaffe sul sito dell’Unione

Il Forteto, noto produttore di Pecorino Toscano nel Mugello, ha recentemente attirato l’attenzione a causa di una gaffe sul sito dell’Unione. Sebbene venga promosso come eccellenza locale, l’episodio solleva dubbi sulla comunicazione ufficiale e sulla percezione pubblica di questa realtà. È importante analizzare con attenzione le informazioni ufficiali per comprendere meglio questa situazione e le sue implicazioni.

Mugello (Firenze), 17 gennaio 2026 – "Nel Mugello , a Vicchio, si trova la Coop. Il Forteto, uno dei maggiori produttori di Pecorino Toscano". È così che il Forteto viene descritto e promosso come un'eccellenza: il tutto scritto nero su bianco. Dove? Non su un forum o un blog qualsiasi ma sul sito ufficiale di promozione turistica del Mugello, gestito dall'Unione dei Comuni. Nella parte di promozione del territorio, in una pagina specifica, si promuove il pecorino citando espressamente 'Il Forteto' come eccellenza. "La Cooperativa – si legge ancora sul sito – è associata al consorzio per la tutela del pecorino toscano (Caseificio n.

