forte scossa di terremoto a messina sentita fino a catania ed enna paura e gente in strada

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata avvertita questa notte in provincia di Messina, con conseguenze anche a Catania e Enna. L’evento ha provocato paura tra la popolazione, che ha deciso di lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. Le autorità stanno monitorando la situazione e non si segnalano al momento danni significativi. La regione resta sotto osservazione per eventuali sviluppi.

Nuova scossa di terremoto in Italia. Nel primo pomeriggio di domenica 18 gennaio a tremare è stata la provincia di Messina. Il sisma è stato avvertito alle ore 14:54 e ha avuto intensità pari a magnitudo 4 della scala Richter. L’epicentro è stato registrato a Militello Rosmarino ma le scosse sono arrivate fino alla provincia di Catania e a quella di Enna. Terremoto di magnitudo 4.0 oggi a Messina L'epicentro a Militello Rosmarino, nessun ferito Lo sciame sismico e i precedenti Terremoto di magnitudo 4.0 oggi a Messina Attimi di paura in Sicilia per una scossa di terremoto che, partita dalla provincia di Messina, è stata avvertita anche nel Catanese e in diverse altre parti della regione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Terremoto a Forlì oggi: forte scossa 4.1, paura tra i residenti e gente in strada

Oggi, martedì 13 gennaio 2026, alle 09:29, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 a Forlì. L’evento è stato avvertito chiaramente dai residenti, con una sensazione di paura e momenti di apprensione. L’area interessata comprende le province limitrofe, e le autorità stanno monitorando la situazione per valutare eventuali danni o conseguenze.

Doppia scossa di terremoto spaventa la Romagna: paura e gente in strada

Una doppia scossa di terremoto ha interessato la Romagna questa mattina, provocando timore tra la popolazione e portando molte persone a uscire di casa. L'evento, avvenuto poco prima delle 9, è stato chiaramente percepito in tutta la regione costiera. Al momento, non sono stati segnalati danni a persone o strutture. Restano sotto osservazione le eventuali conseguenze di questo episodio sismico.

Ultime notizie! Un forte terremoto ha colpito l'Italia oggi sabato Paura diffusa e persone in strada

