forte scossa di terremoto a messina sentita fino a catania ed enna paura e gente in strada

Da virgilio.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata avvertita questa notte in provincia di Messina, con conseguenze anche a Catania e Enna. L’evento ha provocato paura tra la popolazione, che ha deciso di lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. Le autorità stanno monitorando la situazione e non si segnalano al momento danni significativi. La regione resta sotto osservazione per eventuali sviluppi.

Nuova scossa di terremoto in Italia. Nel primo pomeriggio di domenica 18 gennaio a tremare è stata la provincia di Messina. Il sisma è stato avvertito alle ore 14:54 e ha avuto intensità pari a magnitudo 4 della scala Richter. L’epicentro è stato registrato a Militello Rosmarino ma le scosse sono arrivate fino alla provincia di Catania e a quella di Enna. Terremoto di magnitudo 4.0 oggi a Messina L'epicentro a Militello Rosmarino, nessun ferito Lo sciame sismico e i precedenti Terremoto di magnitudo 4.0 oggi a Messina Attimi di paura in Sicilia per una scossa di terremoto che, partita dalla provincia di Messina, è stata avvertita anche nel Catanese e in diverse altre parti della regione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

