Doppia scossa di terremoto spaventa la Romagna | paura e gente in strada

Una doppia scossa di terremoto ha interessato la Romagna questa mattina, provocando timore tra la popolazione e portando molte persone a uscire di casa. L'evento, avvenuto poco prima delle 9, è stato chiaramente percepito in tutta la regione costiera. Al momento, non sono stati segnalati danni a persone o strutture. Restano sotto osservazione le eventuali conseguenze di questo episodio sismico.

Doppia scossa di terremoto in Romagna: tanta paura e gente in strada, ma nessun danno segnalato. La doppia scossa di terremoto si è nitidamente sentita in tutta la regione costiera poco prima delle 9.30 di questa mattina. La prima scossa di terremoto di magnitudo 4.3, secondo quanto rilevato dall'Ingv, è stata registrata alle 09.27 a 7 chilometri a sud ovest da Russi, in provincia di Ravenna, a una profondità di 23 chilometri. La seconda scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è avvenuta alle 09.29 ad 8 chilometri ad est di Faenza, nel Ravennate, a una profondità di 22 chilometri. Gli epicentri distano tra loro pochi chilometri.

