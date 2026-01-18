Formichina Alex Vinatzer | i punti di Wengen non bastano ancora per la top15 nella WCSL di slalom

Dopo lo slalom speciale maschile di Wengen, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026, sono stati aggiornati i pettorali della WCSL di slalom. La performance di Formichina Alex Vinatzer non è ancora sufficiente per entrare nella top 15. La lista di partenza della prossima gara sarà determinata in base ai risultati di questa gara e alle classifiche aggiornate.

Al termine dello slalom speciale maschile di Wengen, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, è stata aggiornata anche la World Cup Starting List della specialità, utile a definire i pettorali di partenza della prossima gara. Tra i primi 30 ci sono due italiani: Alex Vinatzer si piazza al 16° posto, mentre Tommaso Sala si attesta in 25ma posizione. Dunque non ci sono azzurri nei primi due gruppi di merito, ed entrambi gli italiani partiranno fuori dai primi 15. Non ce la fa per due punti Alex Vinatzer: gli atleti tra l’ottavo ed il 15° posto vengono sorteggiati nella prima manche con i pettorali tra l’8 ed il 15, mentre gli atleti tra il primo ed il settimo posto ricevono in sorte i numeri dall’1 all’8. 🔗 Leggi su Oasport.it

Alex Vinatzer resta fuori dalla top15 nella WCSL di slalom. La situazione aggiornata dopo Adelboden

Dopo la gara di Adelboden, Alex Vinatzer si è piazzato 17esimo nello slalom speciale, confermando alcune difficoltà della stagione. L’atleta italiano, che aveva già incontrato ostacoli nelle precedenti competizioni, non è riuscito a entrare nella top15 della WCSL di slalom. La situazione aggiornata riflette le sfide affrontate in questa fase del circuito, con un andamento che richiede ulteriori miglioramenti e concentrazione.

Alex Vinatzer rimanda l’ingresso nella top15 della WCSL di slalom. Prossime gare decisive verso le Olimpiadi

Alex Vinatzer rinvia l’ingresso nella top15 della WCSL di slalom, uscendo nella prima manche della 3Tre di Madonna di Campiglio. Lo slalom notturno ha visto il talento italiano partire bene, ma una svista ha compromesso la sua prestazione, lasciando il suo cammino verso le Olimpiadi ancora aperto. Le prossime gare saranno decisive per il suo percorso e il suo posizionamento nella classifica generale.