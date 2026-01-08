Alex Vinatzer rimanda l’ingresso nella top15 della WCSL di slalom Prossime gare decisive verso le Olimpiadi

Alex Vinatzer rinvia l’ingresso nella top15 della WCSL di slalom, uscendo nella prima manche della 3Tre di Madonna di Campiglio. Lo slalom notturno ha visto il talento italiano partire bene, ma una svista ha compromesso la sua prestazione, lasciando il suo cammino verso le Olimpiadi ancora aperto. Le prossime gare saranno decisive per il suo percorso e il suo posizionamento nella classifica generale.

Alex Vinatzer ha buttato via una grande occasione sulla 3Tre, uscendo di scena nella prima manche dello slalom notturno a Madonna di Campiglio mentre stava viaggiando con il passo dei migliori e rimandando il suo ingresso nel primo gruppo di merito della specialità. Il 26enne altoatesino ha archiviato il secondo "zero" della stagione tra i pali stretti dopo il passaggio a vuoto iniziale di Levi, ma avrà comunque altre opportunità per abbassare i pettorali in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il punto di riferimento della squadra maschile azzurra di sci alpino nelle prove tecniche è sceso dal 16° al 18° posto nella World Cup Starting List di slalom in seguito all'inforcata di ieri, ma l'obiettivo della top15 (che gli consentirebbe di conquistare un pettorale sorteggiato dall'8 al 15 per le prime manche) resta ampiamente alla sua portata verso la rassegna a cinque cerchi.

