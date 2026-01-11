Alex Vinatzer resta fuori dalla top15 nella WCSL di slalom La situazione aggiornata dopo Adelboden

Dopo la gara di Adelboden, Alex Vinatzer si è piazzato 17esimo nello slalom speciale, confermando alcune difficoltà della stagione. L’atleta italiano, che aveva già incontrato ostacoli nelle precedenti competizioni, non è riuscito a entrare nella top15 della WCSL di slalom. La situazione aggiornata riflette le sfide affrontate in questa fase del circuito, con un andamento che richiede ulteriori miglioramenti e concentrazione.

Alex Vinatzer ha chiuso in 17ma posizione lo slalom speciale di Adelboden, non riuscendo dunque a riscattarsi dall'inforcata di Campiglio e dalla battuta d'arresto di ieri in gigante sulla leggendaria pista elvetica. L'altoatesino è stato meno brillante rispetto ad altre occasioni tra i pali stretti, pagando forse a livello psicologico gli errori delle ultime gare e prendendosi pochi rischi in entrambe le manche. Il punto di riferimento della Nazionale italiana maschile di sci alpino nelle discipline tecniche, con questo risultato, ha fallito però nuovamente l'ingresso nel primo gruppo di merito della specialità.

Kristoffersen guida la prima manche dello slalom di Adelboden. Alex Vinatzer è staccato di oltre un secondo e mezzo - È il sesto slalom stagionale e potrebbe arrivare il sesto vincitore diverso: in testa alla prima manche di Adelboden c'è Henrik Kristoffersen. eurosport.it

Rassat vince il suo secondo slalom stagionale, Alex Vinatzer chiude 17° rimontando tre posioni - Si interrompe la serie di un vincitore diverso per ogni slalom stagionale: ad Adelboden vince ancora Paco Rassat ... eurosport.it

Non riesce la rimonta da ricordare ad Alex Vinatzer: ventesimo dopo la prima manche, il gardenese risale al 17esimo posto ma paga 1"93 da Rassat. Leggi le news: https://tinyurl.com/3ybbb2m2 #wearefisi #fisinews - facebook.com facebook

Sotto una fitta nevicata ad Adelboden Luca De Aliprandini non riesce ad andare oltre il 18esimo posto, mentre Alex Vinatzer sbaglia in avvio di seconda manche, dopo l’interessante settima piazza di metà gara. Leggi le news: tinyurl.com/ystv3s57 #wearefisi # x.com

