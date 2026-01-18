Fondi per caregiver non erogati Carrozza | Perché ritardi su fondi per malati gravissimi?

Sergio Carrozza, caregiver di sua moglie affetta da Sla, denuncia i ritardi nella erogazione dei fondi destinati ai malati gravissimi. La questione solleva dubbi sulla gestione delle risorse e sulla tempestività degli interventi, evidenziando le difficoltà affrontate da chi si prende cura di persone con bisogni complessi. Un tema importante che richiede attenzione e risposte chiare da parte delle istituzioni.

“Perché quando si tratta di soldi da destinare ai malati gravissimi si verificano ritardi?” A chiederselo è Sergio Carrozza, infermiere di Taurianova e caregiver della moglie Sabina Radu, affetta da Sla e protagonista negli ultimi mesi di tante battaglie per veder riconosciuti i suoi diritti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Un’indagine condotta dalla Dda di Genova ha portato all’arresto di Rahed Al Salahat, cittadino fiorentino coinvolto in un’indagine sui fondi destinati ad Hamas. Secondo le dichiarazioni dell’arrestato, i soldi vengono utilizzati per fornire cibo e medicine ai malati di Gaza. Oggi, Al Salahat ha incontrato il suo avvocato nel carcere di Sollicciano, in attesa dell’interrogatorio di garanzia programmato per domani.

BANDO CAREGIVER FAMILIARE - FONDI ANNUALITA' 2024 Si informa la cittadinanza che è stato pubblicato dall'ATS 21 il bando per l'accesso ai contributi destinati ai "Caregiver Familiari " che assistono una persona con disabilità gravissima.

#Finevita, i paletti clericali di Giorgia Meloni mentre l'Italia aspetta una legge laica: «compito dello Stato non è favorire il #suicidio assistito ma ridurre solitudine e sofferenze; dal governo più fondi per cure palliative e ddl sui caregiver». x.com