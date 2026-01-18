Fondi per caregiver non erogati Carrozza | Perché ritardi su fondi per malati gravissimi?

Da reggiotoday.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sergio Carrozza, caregiver di sua moglie affetta da Sla, denuncia i ritardi nella erogazione dei fondi destinati ai malati gravissimi. La questione solleva dubbi sulla gestione delle risorse e sulla tempestività degli interventi, evidenziando le difficoltà affrontate da chi si prende cura di persone con bisogni complessi. Un tema importante che richiede attenzione e risposte chiare da parte delle istituzioni.

“Perché quando si tratta di soldi da destinare ai malati gravissimi si verificano ritardi?” A chiederselo è Sergio Carrozza, infermiere di Taurianova e caregiver della moglie Sabina Radu, affetta da Sla e protagonista negli ultimi mesi di tante battaglie per veder riconosciuti i suoi diritti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

