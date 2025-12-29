Inchiesta su fondi a Hamas l’arrestato fiorentino | I soldi vanno in cibo e medicine destinati ai malati di Gaza

Un’indagine condotta dalla Dda di Genova ha portato all’arresto di Rahed Al Salahat, cittadino fiorentino coinvolto in un’indagine sui fondi destinati ad Hamas. Secondo le dichiarazioni dell’arrestato, i soldi vengono utilizzati per fornire cibo e medicine ai malati di Gaza. Oggi, Al Salahat ha incontrato il suo avvocato nel carcere di Sollicciano, in attesa dell’interrogatorio di garanzia programmato per domani.

Firenze, 29 dicembre 2025 – Colloquio in carcere a Sollicciano col suo avvocato difensore, oggi, per Rahed Al Salahat, arrestato a Firenze nell'inchiesta della Dda di Genova per i finanziamenti ad Hamas, alla vigilia dell'interrogatorio di garanzia che nella giornata di martedì 30 dicembre, in videoconferenza, sosterrà col gip. L’avvocato chiederà la scarcerazione. "Risponderemo alle domande e chiederò la scarcerazione - ha detto l'avvocato Samuele Zucchini - Intanto oggi ci siamo chiariti su vari aspetti. L'ho trovato molto tranquillo, ha spiegato che lui si occupa a Firenze e in Toscana, come dipendente dell'associazione, della raccolta di fondi da destinare all'acquisto di medicinali, cibo e acqua e al sostentamento dei malati a Gaza", "attività benefica fatta soprattutto dopo le preghiere del venerdì" nelle moschee "dando ricevuta ai benefattori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

