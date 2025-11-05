Real Madrid è rottura totale | Florentino Perez pronto alla cessione del top player
In casa Real Madrid è arrivata una notizia shock riguardo la stella dei Blancos. Dopo il recente episodio avvenuto durante il Clasico, Florentino Perez, d’accordo con il nuovo allenatore Xabi Alonso, avrebbe deciso di mettere in vendita uno dei giocatori più rappresentativi del suo club. Vinicius Junior, dopo i recenti screzi con l’allenatore spagnolo, sarà messo in vendita nel prossimo calciomercato estivo. Una notizia sconvolgente per i tifosi del Real Madrid, che con molta probabilità, il prossimo anno non vedranno più la stella brasiliana in squadra. Vinicius prepara la valigia: i motivi dell’addio. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Al Real Madrid è andata peggio che al Napoli: 61% di possesso palla, ma hanno perso 1-0 contro il Liverpool As: il Liverpool ha tirato 17 volte in porta, nonostante quasi 200 passaggi in meno dei blancos. Xabi Alonso non ha ancora insegnato ai suoi che il p - facebook.com Vai su Facebook
Liverpool-Real Madrid and PSG-Bayern, most prestigious day of calendar phase: why PSG will halt 15/15 wins in season of Bayern; and why Liverpool crisis gonna be goal factor v Real Madrid. The Champions betting tips acca in last part of episode #UCL - X Vai su X
Incredibile ma vero: come Vinicius Junior è diventato un problema per il Real Madrid - Nel 2024 il brasiliano era la stella indiscussa del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Real Madrid, brutte notizie per Carvajal: rottura del crociato e del collaterale, stagione finita - Pessime notizie per il Real Madrid e Dani Carvajal, uscito infortunato dalla vittoria delle merengues sul Villarreal. Si legge su tuttomercatoweb.com
Real Madrid, frattura del perone sinistro per Casemiro - Al centrocampista, come riporta il sito ufficiale del club, è stata diagnosticata una frattura al perone sinistro. Secondo gianlucadimarzio.com