Real Madrid è rottura totale | Florentino Perez pronto alla cessione del top player

Rompipallone.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In casa Real Madrid è arrivata una notizia shock riguardo la stella dei Blancos. Dopo il recente episodio avvenuto durante il Clasico, Florentino Perez, d’accordo con il nuovo allenatore Xabi Alonso, avrebbe deciso di mettere in vendita uno dei giocatori più rappresentativi del suo club. Vinicius Junior, dopo i recenti screzi con l’allenatore spagnolo, sarà messo in vendita nel prossimo calciomercato estivo. Una notizia sconvolgente per i tifosi del Real Madrid, che con molta probabilità, il prossimo anno non vedranno più la stella brasiliana in squadra. Vinicius prepara la valigia: i motivi dell’addio. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

real madrid 232 rottura totale florentino perez pronto alla cessione del top player

Real Madrid, è rottura totale: Florentino Perez pronto alla cessione del top player

