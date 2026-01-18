Flavio Cobolli che amara sorpresa | l’Australian Open è già finito Il qualificato Fery domina in 3 set

L’avventura di Flavio Cobolli agli Australian Open 2026 si è conclusa al primo turno, sconfittto dal britannico Arthur Fery in tre set. Il qualificato, al numero 185 del ranking ATP, ha prevalso con parziali di 7-6(1), 6-4 e 6-1, in circa due ore e un quarto di gioco. Una sconfitta che segna un inizio precoce per il giovane tennista italiano nel primo Slam dell’anno.

Si ferma subito l’avventura di Flavio Cobolli agli Australian Open 2026. Il numero 22 del mondo è stato eliminato al primo turno dal britannico Arthur Fery, proveniente dalle qualificazioni e numero 185 del ranking ATP, che si è imposto con il punteggio di 7-6(1) 6-4 6-1 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Un match rimasto in equilibrio fino al tie-break del primo set, prima che la prestazione del romano calasse vistosamente. La palla di Cobolli viaggiava meno del solito, complice uno stato di salute non ottimale. Problemi di stomaco hanno limitato il classe 2002, apparso fiacco sulle gambe e spesso in ritardo sull’impatto. 🔗 Leggi su Oasport.it

