Fiorentina | vincere a Bologna In onore di Commisso e per risalire in classifica Nuova chance a Piccoli Formazioni

BOLOGNA – “Per me Rocco Commisso ha avuto l’affetto di un padre”, scrive Vincenzo Italiano sui social. E il Bologna inteso come società fa le condoglianze alla Fiorentina con grande sincerità, nonostante ci sia da giocare una partita dove nessuno potrà regalare nulla e in campo non si faranno complimenti. Del resto, nella storia rossoblù, c’è stata una famosa, e per loro gloriosa partita, giocata due giorni dopo la morte di un presidente. Si chiamava Renato Dall’Ara e, non a caso, gli hanno dedicato lo stadio. Dopo 30 anni di presidenza se ne andò il 3 giugno 1964 mentre a Milano, nella sede della Lega, stava discutendo con il collega dell’Inter, Angelo Moratti, gli ultimi dettagli del primo e unico spareggio nella storia della Serie A. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

