Fiorentina-Lecce | guai a non vincere La classifica fa paura Pioli in bilico Palladino in attesa Formazioni

FIRENZE – Capire quale sarà il destino di Stefano Pioli e pensare a chi potrà essere il sostituto di Daniele Pradè sono preoccupazioni lecite, ma oggi (ore 15, al Franchi) la Fiorentina deve evitare qualcosa di più: il rischia di precipitare all’ultimo posto in classifica. Il che sarebbe devastante anche per il prosieguo del campionato. . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina-Lecce: guai a non vincere. La classifica fa paura. Pioli in bilico, Palladino in attesa. Formazioni

Priorità alla sfida con il #Lecce, la #Fiorentina si prende del tempo per decidere il proprio futuro. Intanto cominciano a circolare le prime suggestioni, per il ruolo di ds e anche per quello di allenatore - facebook.com Vai su Facebook

#FiorentinaLecce, le probabili formazioni: in difesa torna #Ranieri, ma quanti dubbi per #Pioli - X Vai su X

Pronostico Fiorentina-Lecce, o vittoria o esonero: è l’ultima chance - Lecce è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: formazioni, pronostico, tv, streaming. Secondo ilveggente.it

Pioli all’ultima spiaggia con il Lecce: tre gli allenatori in corsa in caso di esonero, ecco tutti i nomi - Chiamiamola ultima spiaggia o partita senza appello, tanto l'etichetta da appiccicare sopra non ha importanza: la cosa sicura è che Fiorentina- msn.com scrive

Lecce decisiva per Pioli ma anche per la Fiorentina. La crisi è incomprensibile, ma ora i viola devono solo vincere - Nella sua drammaticità sportiva la situazione è molto semplice e molto chiara: la Fiorentina deve battere il Lecce. Lo riporta firenzeviola.it