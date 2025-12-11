Fiorentina-Dinamo Kiev | Vanoli cerca la scossa per vincere in serie A Kean fuori giocano Dzeko e Piccoli Formazioni

Paolo Vanoli cerca una svolta per la Fiorentina nella delicata sfida contro la Dinamo Kiev, in programma questa sera alle 18:45 su Sky. Dopo due sconfitte consecutive in Conference League, i viola devono concentrarsi sulla vittoria per risollevare il morale e prepararsi al meglio alla sfida salvezza contro il Verona.

E' consapevole, Paolo Vanoli, della situazione: la Fiorentina non deve snobbare la partita di stasera (18,45, diretta su Sky) contro la Dinamo Kiev, dopo due sconfitte consecutive in Conference League (Magonza e Aek), ma soprattutto deve pensare a vincere la sfida salvezza di domenica contro il Verona. Ossia l'ultima chiamata per evitare di precipitare a vite verso la serie B L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

