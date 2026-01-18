Fiorentina vince a Bologna 1-2 con dedica a Commisso Finale da batticuore E per ora è quart’ultima in classifica Pagelle

La Fiorentina ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Bologna, con una prestazione solida che ha tenuto gli ultimi minuti in suspense. Dopo un incontro dominato per gran parte del match, i giocatori viola hanno dedicato il risultato al presidente Rocco Commisso. Attualmente, la squadra si trova al quart’ultimo posto in classifica, mantenendo viva la speranza di migliorare nelle prossime sfide. Pagelle e analisi a seguire.

Missione compiuta! Anche se con tanto batticuore negli ultimi minuti, dopo una partita dominata per oltre 70 minuti, i giocatori viola alzano gli occhi al cielo e dedicano questa vittoria sul Bologna (1-2) al presidente Rocco Commisso. Con sincerità e commozione. Nel giorno in cui non potevano sbagliare. Mai troppo generosa verso il Patron in fatto di vittorie la squadra non è mancata all'appello nel giorno dell'omaggio suo appassionato presidente.

Nella 21ª giornata di Serie A, la Fiorentina ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Bologna al Dall'Ara. La partita è stata contraddistinta da un omaggio alla memoria di Rocco Commisso, presidente viola scomparso, con maglie speciali indossate dai giocatori durante il riscaldamento. La vittoria rappresenta un momento importante per la squadra, che ha dedicato il risultato alla sua memoria. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Quando la Fiorentina vince, è più bello svegliarsi a Firenze. Nei bar si torna a parlare di Viola, la città respira. Vanoli dovrebbe portare i giocatori in giro a fargli capire il male che hanno causato fino ad oggi e cosa significhi avere un popolo che ti ama e ti sosti x.com KEAN! La Fiorentina la vince all’ultimo! le emozioni di Viola in Campo #Fiorentina #rtv38 #ViolaInCampo - facebook.com facebook

