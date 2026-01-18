La Fiorentina batte il Bologna 2-1 in una partita che ha visto i Viola in buona forma. La vittoria è anche un omaggio al presidente Rocco Commisso, sottolineando l’impegno e la determinazione della squadra. Un risultato importante per la squadra toscana, che continua a mostrare crescita e determinazione nel campionato.

AGI - La Fiorentina domina il Bologna e ricorda nel migliore dei modi il presidente Rocco Commisso. Sotto il diluvio del Dall'Ara, la Viola batte per 2-1 un brutto Bologna e trova la prima vittoria in trasferta del suo campionato. I gol portano le firme di Mandragora e Piccoli per gli ospiti e di Fabbian, ma solo nel finale, per i rossoblù. Nonostante il profondo dolore, la Fiorentina è voluta scendere ugualmente in campo per onorare Commisso, indossando il lutto al braccio e una maglia celebrativa nel riscaldamento. Inoltre, tutto il gruppo squadra ha partecipato alla trasferta, compresi gli infortunati (tra cui Kean). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Fiorentina vince per Commisso: 2-1 al Bologna con dedica speciale

Bologna-Fiorentina, dopo 19 minuti il gol di Mandragora con dedica al compianto Commisso

Al 19' di Bologna-Fiorentina, Rolando Mandragora ha segnato il primo gol della partita, sfruttando un assist di Gudmundsson. Questa rete rappresenta un momento importante nel match, che si svolge tra due squadre alla ricerca di punti fondamentali per la classifica. La partita si svolge nel rispetto delle regole e con grande attenzione alle strategie di gioco di entrambe le formazioni.

Bologna-Fiorentina 1-2, vittoria viola con dedica a Commisso

Nella 21ª giornata di Serie A, la Fiorentina ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Bologna al Dall'Ara. La partita è stata contraddistinta da un omaggio alla memoria di Rocco Commisso, presidente viola scomparso, con maglie speciali indossate dai giocatori durante il riscaldamento. La vittoria rappresenta un momento importante per la squadra, che ha dedicato il risultato alla sua memoria.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Quando la Fiorentina vince, è più bello svegliarsi a Firenze. Nei bar si torna a parlare di Viola, la città respira. Vanoli dovrebbe portare i giocatori in giro a fargli capire il male che hanno causato fino ad oggi e cosa significhi avere un popolo che ti ama e ti sosti x.com

KEAN! La Fiorentina la vince all’ultimo! le emozioni di Viola in Campo #Fiorentina #rtv38 #ViolaInCampo - facebook.com facebook