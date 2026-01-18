Fiorentina vince per Commisso | 2-1 al Bologna con dedica speciale

La Fiorentina batte il Bologna 2-1 in una partita che ha visto i Viola in buona forma. La vittoria è anche un omaggio al presidente Rocco Commisso, sottolineando l’impegno e la determinazione della squadra. Un risultato importante per la squadra toscana, che continua a mostrare crescita e determinazione nel campionato.

AGI - La  Fiorentina  domina il  Bologna  e ricorda nel migliore dei modi il presidente  Rocco Commisso. Sotto il diluvio del Dall'Ara, la Viola batte per  2-1  un brutto Bologna e trova la  prima vittoria in trasferta  del suo campionato. I gol portano le firme di  Mandragora  e  Piccoli  per gli ospiti e di Fabbian, ma solo nel finale, per i rossoblù. Nonostante il profondo dolore, la  Fiorentina  è voluta scendere ugualmente in campo per  onorare Commisso, indossando il lutto al braccio e una maglia celebrativa nel riscaldamento. Inoltre, tutto il  gruppo squadra  ha partecipato alla trasferta, compresi gli infortunati (tra cui Kean). 🔗 Leggi su Agi.it

Bologna-Fiorentina, dopo 19 minuti il gol di Mandragora con dedica al compianto Commisso
Al 19' di Bologna-Fiorentina, Rolando Mandragora ha segnato il primo gol della partita, sfruttando un assist di Gudmundsson. Questa rete rappresenta un momento importante nel match, che si svolge tra due squadre alla ricerca di punti fondamentali per la classifica. La partita si svolge nel rispetto delle regole e con grande attenzione alle strategie di gioco di entrambe le formazioni.

