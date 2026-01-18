Bologna-Fiorentina 1-2 vittoria viola con dedica a Commisso

Nella 21ª giornata di Serie A, la Fiorentina ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Bologna al Dall'Ara. La partita è stata contraddistinta da un omaggio alla memoria di Rocco Commisso, presidente viola scomparso, con maglie speciali indossate dai giocatori durante il riscaldamento. La vittoria rappresenta un momento importante per la squadra, che ha dedicato il risultato alla sua memoria.

(Adnkronos) – La Fiorentina supera il Bologna al Dall'Ara per 1-2 nella 21esima giornata di Serie A, all'indomani della scomparsa del presidente viola Rocco Commisso, a cui la squadra ha tributato un omaggio in fase di riscaldamento con maglie bianche che sul dorso avevano "Rocco 1" e sul davanti un "Grazie Rocco". I gol della Fiorentina sono stati realizzati da Mandragora e Piccoli. Il Bologna ha accorciato le distanze con Fabbian. La vittoria consente alla formazione toscana di salire a 17 punti. Il Bologna rimane a quota 30.

Segui la diretta della 21ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su Bologna-Fiorentina, terminata 1-2. In questa partita, i viola conquistano una vittoria importante nel ricordo di Rocco Commisso. La cronaca, i risultati e i dettagli delle sfide sono disponibili per offrire un quadro completo delle gare in corso nel campionato 20242025.

Bologna-Fiorentina, dopo 19 minuti il gol di Mandragora con dedica al compianto Commisso

Al 19' di Bologna-Fiorentina, Rolando Mandragora ha segnato il primo gol della partita, sfruttando un assist di Gudmundsson. Questa rete rappresenta un momento importante nel match, che si svolge tra due squadre alla ricerca di punti fondamentali per la classifica. La partita si svolge nel rispetto delle regole e con grande attenzione alle strategie di gioco di entrambe le formazioni.

#Bologna Gruppi di tifosi della Fiorentina e della Roma si sono scontrati in autostrada, sulla corsia d'emergenza dell'A1 a Casalecchio di Reno. È avvenuto attorno alle 12.30: circa 200 persone, con cappucci e con i volti coperti, sono scese dalle macchine in - facebook.com facebook

