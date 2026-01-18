Federica Torzullo trovato un corpo nell' azienda del marito ad Anguillara | possibile svolta L' uomo ora è in caserma

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia il 9 gennaio, potrebbe essere al centro di una svolta investigativa, dopo il ritrovamento di un corpo nell’azienda del marito. Attualmente, l’uomo è in caserma mentre le forze dell’ordine approfondiscono il caso. La vicenda resta sotto osservazione, con le autorità che cercano di chiarire i dettagli e le circostanze della scomparsa e del ritrovamento.

Una mano emerge dal terreno e quella mano potrebbe essere di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia il 9 gennaio. I carabinieri stamattina hanno trovato un corpo sepolto nella sede operativa di via comunale di San Francesco dove il marito aveva la sua attività lavorativa e suoi camion. Ora la posizione di Claudio Carlomagno si aggrava. Secondo le ultime informazioni, l'uomo, attualmente indagato per omicidio, si trova nella caserma dei carabinieri ma al momento non è stato ancora interrogato. I militari, con l'ausilio di una ditta specializzata in scavi, stanno cercando di tirare fuori dal terreno il corpo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia il 9 gennaio, è stata trovata senza vita nell’azienda del marito. La presenza di una mano, forse sua, emersa dal terreno rappresenta un possibile elemento di svolta nelle indagini. Attualmente, l’uomo è stato ascoltato in caserma, mentre le forze dell’ordine proseguono le verifiche per chiarire la dinamica e le responsabilità.

Federica Torzullo, il corpo trovato nell’azienda del marito, rappresenta una svolta nel caso di Anguillara. L’uomo, già indagato per omicidio, si trova ora in caserma. A dieci giorni dalla scomparsa, le indagini si concentrano sulla possibile responsabilità del marito. Questa scoperta apre nuove piste e potrebbe portare a una risoluzione del caso, che ha attirato l’attenzione della comunità locale.

