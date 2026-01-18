Federica Torzullo trovato cadavere nell' azienda del marito ad Anguillara | possibile svolta L' uomo ora è in caserma

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia il 9 gennaio, è stata trovata senza vita nell’azienda del marito. La presenza di una mano, forse sua, emersa dal terreno rappresenta un possibile elemento di svolta nelle indagini. Attualmente, l’uomo è stato ascoltato in caserma, mentre le forze dell’ordine proseguono le verifiche per chiarire la dinamica e le responsabilità.

Una mano emerge dal terreno e quella mano potrebbe essere di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia il 9 gennaio. I carabinieri stamattina hanno trovato un corpo sepolto nella sede operativa di via comunale di San Francesco dove il marito aveva la sua attività lavorativa e suoi camion. Ora la posizione di Claudio Carlomagno si aggrava. Secondo le ultime informazioni, l'uomo, attualmente indagato per omicidio, si trova nella caserma dei carabinieri. Sulla scomparsa della 41enne i pm di Civitavecchia hanno aperto nei giorni scorsi un fascicolo per omicidio delegando le indagini ai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

