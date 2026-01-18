Federica Torzullo | trovato un cadavere nella sede dell' azienda del marito

Nella sede operativa dell’azienda del marito di Federica Torzullo è stato rinvenuto un cadavere questa mattina, domenica 18 gennaio. La scomparsa di Federica, avvenuta lo scorso 8 gennaio, ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del ritrovamento e la relazione con la sparizione della donna.

È stato trovato stamattina - domenica 18 gennaio - un cadavere nella sede operativa della ditta del marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa da casa lo scorso 8 gennaio. Il corpo è stato trovato dai carabinieri in via Comunale San Francesco, non lontano dalla villetta sequestrata dove la.

Nella sede operativa dell’azienda del marito di Federica Torzullo è stato rinvenuto stamattina il corpo senza vita di una persona. La scomparsa della donna, avvenuta lo scorso 8 gennaio, ha suscitato attenzione nelle autorità e nella comunità. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del ritrovamento e stabilire eventuali responsabilità. Federica Torzullo, trovato cadavere nella sede dell'azienda del marito: ?potrebbe essere il corpo della 41enne

Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa da Anguillara Sabazia il 9 gennaio, potrebbe essere stata trovata morta. Un corpo è stato rinvenuto, e una mano emergerebbe dal terreno, che potrebbe appartenere alla donna. Le autorità stanno investigando sulla vicenda, che si è sviluppata all'interno dell'azienda del marito. Ulteriori dettagli sono ancora in fase di accertamento.

