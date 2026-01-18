Federica Torzullo | trovato cadavere nella sede dell' azienda del marito

È stato trovato stamattina un cadavere nella sede operativa della ditta del marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa da casa lo scorso 8 gennaio. Il corpo è stato trovato dai carabinieri in via Comunale San Francesco, non lontano dalla villetta sequestrata dove la donna è stata vista. 🔗 Leggi su Romatoday.it Federica Torzullo, trovato cadavere nella sede dell'azienda del marito: ?potrebbe essere il corpo della 41enne

Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara Sabazia, è al centro di un'indagine dopo il ritrovamento di un corpo senza vita presso l'azienda del marito. Dopo giorni di ricerche, la scoperta ha portato alla luce una triste verità, sollevando molte domande sulle circostanze della vicenda. La vicenda rimane sotto inchiesta, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire i fatti.

