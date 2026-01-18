Federica Torzullo trovato il corpo nell' azienda del marito ad Anguillara | la 41enne era scomparsa Braccialetti e indumenti sono i suoi L' uomo in caserma

Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa ad Anguillara Sabazia il 9 gennaio, è stata trovata senza vita nell'azienda del marito. Accanto al corpo sono stati rinvenuti braccialetti e indumenti riconducibili a lei. L'uomo è attualmente in caserma. Le autorità proseguono le indagini per chiarire le circostanze della scomparsa e del ritrovamento.

Una mano emerge dal terreno e quella mano potrebbe essere di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia il 9 gennaio. I carabinieri stamattina hanno trovato un corpo sepolto nella sede operativa di via comunale di San Francesco dove il marito aveva la sua attività lavorativa e suoi camion. Ora la posizione di Claudio Carlomagno si aggrava. Il corpo infatti è di una donna, la cui corporatura è compatibile con quella della Torzullo: il corpo è stato appena riesumato dopo 9 giorni in cui è stato a contatto con la terra, per cui è in stato di decomposizione ma integro. I braccialetti Dagli indumenti e altri oggetti (braccialetti in particolari) che aveva addosso si presume si tratti della 41enne. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

