Federica Torzullo trovato il corpo nell' azienda del marito ad Anguillara | la 41enne era scomparsa Braccialetti e indumenti sono i suoi L' uomo in caserma
Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa ad Anguillara Sabazia il 9 gennaio, è stata trovata senza vita nell'azienda del marito. Accanto al corpo sono stati rinvenuti braccialetti e indumenti riconducibili a lei. L'uomo è attualmente in caserma. Le autorità proseguono le indagini per chiarire le circostanze della scomparsa e del ritrovamento.
Una mano emerge dal terreno e quella mano potrebbe essere di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia il 9 gennaio. I carabinieri stamattina hanno trovato un corpo sepolto nella sede operativa di via comunale di San Francesco dove il marito aveva la sua attività lavorativa e suoi camion. Ora la posizione di Claudio Carlomagno si aggrava. Il corpo infatti è di una donna, la cui corporatura è compatibile con quella della Torzullo: il corpo è stato appena riesumato dopo 9 giorni in cui è stato a contatto con la terra, per cui è in stato di decomposizione ma integro. I braccialetti Dagli indumenti e altri oggetti (braccialetti in particolari) che aveva addosso si presume si tratti della 41enne. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Federica Torzullo, trovato un corpo nell'azienda del marito ad Anguillara: è di una donna, braccialetti e indumenti sono i suoi. L'uomo in caserma
Federica Torzullo, scomparsa il 9 gennaio ad Anguillara Sabazia, potrebbe essere stata trovata. Un corpo è stato rinvenuto nell’azienda del marito, con indumenti e braccialetti compatibili con la sua identità. Attualmente, l’uomo coinvolto si trova in caserma per le verifiche del caso. La vicenda solleva interrogativi sulla scomparsa e sulle circostanze del ritrovamento.
Federica Torzullo, trovato un corpo nell’azienda del marito della 41enne scomparsa ad Anguillara: l’uomo in caserma
Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara lo scorso 8 gennaio, è stata trovata morta nel deposito dell'azienda del marito. La 41enne era dispersa da settimane e il corpo è stato rinvenuto nel deposito della sede operativa della ditta di movimentazione terra. L'uomo coinvolto è attualmente in caserma. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze del decesso e la dinamica dell’accaduto.
Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, trovato un corpo nell'azienda del marito: è di una donna - facebook.com facebook
#Anguillara Claudio Agostino Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa l'8 gennaio, è in caserma dalle 12 di questa mattina. Arrivato da poco in auto il suo avvocato. Ancora in corso il recupero del cadavere trovato in un terreno dell'azi x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.