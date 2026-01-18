Federica Torzullo trovato un corpo nell' azienda del marito ad Anguillara | è di una donna braccialetti e indumenti sono i suoi L' uomo in caserma

Federica Torzullo, scomparsa il 9 gennaio ad Anguillara Sabazia, potrebbe essere stata trovata. Un corpo è stato rinvenuto nell’azienda del marito, con indumenti e braccialetti compatibili con la sua identità. Attualmente, l’uomo coinvolto si trova in caserma per le verifiche del caso. La vicenda solleva interrogativi sulla scomparsa e sulle circostanze del ritrovamento.

Una mano emerge dal terreno e quella mano potrebbe essere di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia il 9 gennaio. I carabinieri stamattina hanno trovato un corpo sepolto nella sede operativa di via comunale di San Francesco dove il marito aveva la sua attività lavorativa e suoi camion. Ora la posizione di Claudio Carlomagno si aggrava. Il corpo infatti è di una donna, la cui corporatura è compatibile con quella della Torzullo: il corpo è stato appena riesumato dopo 9 giorni in cui è stato a contatto con la terra, per cui è in stato di decomposizione ma integro. I braccialetti Dagli indumenti e altri oggetti (braccialetti in particolari) che aveva addosso si presume si tratti della 41enne. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Federica Torzullo trovata morta nell'azienda di suo marito. Un'altra donna volata in cielo - facebook.com facebook

#Anguillara Claudio Agostino Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa l'8 gennaio, è in caserma dalle 12 di questa mattina. Arrivato da poco in auto il suo avvocato. Ancora in corso il recupero del cadavere trovato in un terreno dell'azi x.com