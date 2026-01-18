Federica Torzullo trovato il corpo nell' azienda del marito ad Anguillara | è della 41enne scomparsa Braccialetti e indumenti sono i suoi L' uomo in caserma

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia il 9 gennaio, è stata trovata morta nell'azienda del marito. Sul sito sono stati rinvenuti i suoi braccialetti e alcuni indumenti riconducibili a lei. L'uomo coinvolto si trova attualmente in caserma. La vicenda si svolge in un contesto di indagini in corso per chiarire le circostanze di questa tragedia.

Una mano emerge dal terreno e quella mano potrebbe essere di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia il 9 gennaio. I carabinieri stamattina hanno trovato un corpo sepolto nella sede operativa di via comunale di San Francesco dove il marito aveva la sua attività lavorativa e suoi camion. Ora la posizione di Claudio Carlomagno si aggrava. Il corpo infatti è di una donna, la cui corporatura è compatibile con quella della Torzullo: il corpo è stato appena riesumato dopo 9 giorni in cui è stato a contatto con la terra, per cui è in stato di decomposizione ma integro. Manca solo il riconoscimento formale, che avverrà dopo che il corpo verrà mostrato ai parenti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

#Anguillara Claudio Agostino Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa l'8 gennaio, è in caserma dalle 12 di questa mattina. Arrivato da poco in auto il suo avvocato. Ancora in corso il recupero del cadavere trovato in un terreno dell'azi x.com