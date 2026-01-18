Federica Torzullo, 41 anni di Anguillara Sabazia, scomparsa l’8 gennaio scorso, è al centro di un’indagine in corso. La scoperta del corpo in un’azienda ha portato a un’evoluzione significativa nelle indagini. L’articolo è in aggiornamento mentre le autorità lavorano per chiarire le circostanze di questa vicenda.

Articolo in aggiornamento Si profila una svolta decisiva nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia (Roma) della quale non si hanno più notizie dallo scorso 8 gennaio. Secondo quanto riporta La Presse, nell'azienda del marito, Claudio Agostino Carlomagno, sarebbe stato trovato un corpo. L'uomo è indagato con l'ipotesi di reato per omicidio volontario nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Civitavecchia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Federica Torzullo, trovato corpo in azienda del marito

Anguillara, "trovato un corpo nell'azienda del marito di Federica Torzullo"

A Anguillara, i carabinieri hanno trovato un cadavere sepolto nella sede aziendale di via Comunale di San Francesco, appartenente a Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo. La scoperta si è verificata durante un intervento delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle circostanze del ritrovamento e sulle eventuali responsabilità. La procura ha avviato le verifiche del caso, mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda.

Federica Torzullo, trovato un corpo nella sede dell’azienda del marito

Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara Sabazia, è al centro di un'indagine dopo il ritrovamento di un corpo senza vita presso l’azienda del marito. Dopo giorni di ricerche, la scoperta ha portato alla luce una triste verità, sollevando molte domande sulle circostanze della vicenda. La vicenda rimane sotto inchiesta, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire i fatti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il giallo della scomparsa di Federica #Torzullo ad #Anguillara, vicino a Roma. Si aggrava la posizione del marito, già indagato per omicidio: trovate importanti tracce di sangue Giovanna Serpico #GR1 #federicatorzullo - facebook.com facebook

Il calvario di Federica Torzullo morta in un lago di sangue: “Gravi indizi sul marito” x.com