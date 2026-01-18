Anguillara trovato un corpo nell' azienda del marito di Federica Torzullo

A Anguillara, i carabinieri hanno trovato un cadavere sepolto nella sede aziendale di via Comunale di San Francesco, appartenente a Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo. La scoperta si è verificata durante un intervento delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle circostanze del ritrovamento e sulle eventuali responsabilità. La procura ha avviato le verifiche del caso, mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda.

Dalle prime informazioni, al momento emergerebbe solo il ritrovamento di una parte del cadavere. Si aggrava la posizione dell'uomo, che nelle scorse ore è stato iscritto nel registro degli indagati.

Le autorità continuano le indagini per la scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta l'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. Recentemente è stato effettuato un sopralluogo presso l’azienda del marito, nel tentativo di raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini. La vicenda rimane sotto l’attenzione delle forze dell’ordine, che proseguono con le ricerche per chiarire le circostanze della scomparsa. Giallo Anguillara: trovato cadavere in sede azienda marito Federica Torzullo

Le autorità stanno approfondendo le circostanze del ritrovamento e le eventuali implicazioni nel caso. trovate importanti tracce di sangue

