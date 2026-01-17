Scomparsa Federica Torzullo procura | Repertate tracce di sangue dappertutto dal marito una versione contraddittoria

Federica Torzullo è scomparsa in circostanze ancora da chiarire. La procura ha riferito di tracce di sangue rinvenute in diverse zone, tra cui l’abitazione dei coniugi, gli abiti di lavoro del marito, la sua auto, una cava e un mezzo utilizzato sul lavoro. Il marito ha fornito una versione contraddittoria degli eventi, mentre le indagini continuano a cercare di far luce sulla vicenda.

I carabinieri impegnati a far luce sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41enne scomparsa dall'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, hanno repertato "tracce ematiche dappertutto". Le tracce di sangue sono state trovate "all'interno dell'abitazione dei coniugi; sugli abiti di lavoro di Agostino; all'interno della sua autovettura; all'interno di una cava; sul mezzo meccanico presente nell'azienda familiare in uso ad Agostino Claudio. Allo stato la Procura di Civitavecchia procede per omicidio", si legge in un comunicato. "Emergono divergenze, allo stato, insanabili sul punto che impongono al P.

