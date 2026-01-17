Scomparsa Federica Torzullo la Procura | Repertate tracce di sangue dappertutto anche su abiti e auto del marito da lui versione contraddittoria

Federica Torzullo è scomparsa l’8 gennaio 2026. La procura ha reperito tracce di sangue su diversi luoghi, tra cui vestiti e auto del marito, il quale ha fornito versioni contraddittorie. Attualmente, il marito, Carlomagno Agostino Claudio, è sotto indagine nel quadro delle indagini sulla scomparsa della donna. La situazione resta al vaglio delle autorità, che continuano le verifiche per chiarire quanto accaduto.

Per la scomparsa della donna, avvenuta lo scorso 8 gennaio 2026, risulta indagato il marito Carlomagno Agostino Claudio. Gli inquirenti hanno trovato tracce di sangue all'interno dell'abitazione dei coniugi, sugli abiti di lavoro del marito, nella sua auto e anche in una cava e in un mezzo di lavoro La Procura continua ad indagare sulla scomparsa della 41enne Federica Torzullo, avvenuta l'8 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Durante le prime indagini, i Carabinieri hanno repertato "tracce ematiche dappertutto, all'interno dell'abitazione dei coniugi, sugli abiti di lavoro di Agostino, all'interno della sua autovettura, all'interno di una cava; sul mezzo meccanico presente nell'azienda familiare in uso ad Agostino Claudio".

