Giallo Anguillara | trovato cadavere in sede azienda marito Federica Torzullo

È stato rinvenuto un cadavere presso la sede dell’azienda del marito di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara l’8 gennaio. La notizia, confermata dall’Adnkronos, rappresenta un nuovo passo nelle indagini relative alla scomparsa della donna, di 41 anni. Le autorità stanno approfondendo le circostanze del ritrovamento e le eventuali implicazioni nel caso.

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, è stato trovato un cadavere presso la sede dell'azienda del marito di Federica Torzullo, la quarantunenne 41enne di Anguillara di cui si sono perse le tracce dall'8 gennaio scorso. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina in via comunale di San Francesco e sono in corso le operazione di recupero e identificazione del corpo.

Le autorità continuano le indagini per la scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta l'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. Recentemente è stato effettuato un sopralluogo presso l'azienda del marito, nel tentativo di raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini. La vicenda rimane sotto l'attenzione delle forze dell'ordine, che proseguono con le ricerche per chiarire le circostanze della scomparsa.

