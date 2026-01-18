Federica Torzullo il marito trasferito a Civitavecchia | il corteo delle auto dei carabinieri

Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara da dieci giorni, è stata probabilmente identificata nel corpo ritrovato sotterrato in un'azienda. Nel frattempo, Claudio Carlomagno, coinvolto nella vicenda, è stato trasferito in carcere a Civitavecchia, dopo essere stato trattenuto in caserma ad Anguillara. Il corteo delle auto dei carabinieri ha accompagnato le operazioni, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli di questa tragica vicenda.

Viene portato in questi minuti in carcere a Civitavecchia Claudio Carlomagno, dopo che da questa mattina era trattenuto in caserma ad Anguillara, a seguito del ritrovamento di un cadavere sotterrato nella sua azienda che, nel pomeriggio, è stato con ogni probabilità identificato come il corpo della moglie, Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara da dieci giorni e per la quale sono state effettuate nei giorni scorsi ricerche a tappeto, anche nel lago di Bracciano.

Federica Torzullo, donna scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio, è al centro delle indagini. Il marito, Claudio Carlomagno, ha lasciato la caserma dei carabinieri domenica 18 gennaio, dove era stato convocato. La vicenda continua a essere seguita con attenzione, mentre le autorità approfondiscono gli sviluppi sul caso.

A Anguillara, è stata identificata come Federica Torzullo la donna trovata morta e sepolta. Il marito, sospettato, è stato trasferito in carcere. Il riconoscimento ufficiale avverrà presso l’obitorio del Verano, dove il cadavere sarà portato dalla mortuaria, grazie ai vestiti e agli oggetti ritrovati sulla scena. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini in corso.

