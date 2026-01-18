Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara da dieci giorni, è stata probabilmente identificata nel corpo ritrovato sotterrato in un'azienda. Nel frattempo, Claudio Carlomagno, coinvolto nella vicenda, è stato trasferito in carcere a Civitavecchia, dopo essere stato trattenuto in caserma ad Anguillara. Il corteo delle auto dei carabinieri ha accompagnato le operazioni, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli di questa tragica vicenda.

Viene portato in questi minuti in carcere a Civitavecchia Claudio Carlomagno, dopo che da questa mattina era trattenuto in caserma ad Anguillara, a seguito del ritrovamento di un cadavere sotterrato nella sua azienda che, nel pomeriggio, è stato con ogni probabilità identificato come il corpo della moglie, Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara da dieci giorni e per la quale sono state effettuate nei giorni scorsi ricerche a tappeto, anche nel lago di Bracciano.

© Lapresse.it - Federica Torzullo, il marito trasferito a Civitavecchia: il corteo delle auto dei carabinieri

Federica Torzullo, il marito lascia la caserma dei carabinieri

Federica Torzullo, donna scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio, è al centro delle indagini. Il marito, Claudio Carlomagno, ha lasciato la caserma dei carabinieri domenica 18 gennaio, dove era stato convocato. La vicenda continua a essere seguita con attenzione, mentre le autorità approfondiscono gli sviluppi sul caso.

Anguillara, la donna trovata morta e sotterrata è Federica Torzullo: trasferito in carcere il marito

A Anguillara, è stata identificata come Federica Torzullo la donna trovata morta e sepolta. Il marito, sospettato, è stato trasferito in carcere. Il riconoscimento ufficiale avverrà presso l’obitorio del Verano, dove il cadavere sarà portato dalla mortuaria, grazie ai vestiti e agli oggetti ritrovati sulla scena. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini in corso.

Il corpo di Federica Torzullo è stato ritrovato questa mattina, 18 gennaio, ad Anguillara Sabazia in via comunale di San Francesco, presso una sede della Carlomagno Srl, la ditta del marito di Federica, l'imprenditore Claudio Agostino Carlomagno.

Svolta nel caso della scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne sparita ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno trovato il suo corpo senza vita nell'azienda del marito della donna, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco,