Federica Torzullo il marito lascia la caserma dei carabinieri

Federica Torzullo, donna scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio, è al centro delle indagini. Il marito, Claudio Carlomagno, ha lasciato la caserma dei carabinieri domenica 18 gennaio, dove era stato convocato. La vicenda continua a essere seguita con attenzione, mentre le autorità approfondiscono gli sviluppi sul caso.

Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo - la donna scomparsa ad Anguillara Sabazia lo scorso 8 gennaio - ha lasciato la caserma dei carabinieri nel tardo pomeriggio di domenica 18 gennaio. La mattina dello stesso giorno è stato rinvenuto un cadavere all'interno della sua azienda. Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo - la donna scomparsa ad Anguillara Sabazia lo scorso 8 gennaio - ha lasciato la caserma dei carabinieri nel tardo pomeriggio di domenica 18 gennaio. La mattina dello stesso giorno è stato rinvenuto un cadavere all'interno della sua azienda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Trovato un corpo nell’azienda del marito di Federica Torzullo, lui è in caserma dai carabinieri: la svolta dopo la scomparsa della 41enne

Nell’azienda del marito di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia, è stato rinvenuto un corpo. L’uomo si trova attualmente in caserma per essere ascoltato dai carabinieri, mentre le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della vicenda. La scoperta rappresenta un passo importante nel caso di scomparsa della donna, avvenuta nei pressi di Roma.

È di Federica Torzullo il cadavere trovato nella ditta del marito: Claudio Carlomagno in caserma

Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa da Anguillara Sabazia l’8 gennaio, è stata trovata morta all’interno dell’azienda del marito, Claudio Carlomagno, ora in caserma. Le indagini sulla sua scomparsa hanno preso una piega importante con questa scoperta. Le autorità proseguono gli accertamenti per chiarire le circostanze della vicenda.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

CLAUDIO CARLOMAGNO, CHI È IL MARITO DI FEDERICA TORZULLO INDAGATO PER OMICIDIO: LA MADRE ASSESSORA

++ Giallo di Anguillara, il corpo ritrovato è di Federica Torzullo ++ #Italia - facebook.com facebook

Svolta nel caso della scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne sparita ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno trovato il suo corpo senza vita nell’azienda del marito della donna, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco, x.com