È di Federica Torzullo il cadavere trovato nella ditta del marito | Claudio Carlomagno in caserma

Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa da Anguillara Sabazia l'8 gennaio, è stata trovata morta all'interno dell'azienda del marito, Claudio Carlomagno, ora in caserma.

Le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne funzionaria delle Poste sparita l’8 gennaio da Anguillara Sabazia, hanno subìto una drammatica svolta. Questa mattina i carabinieri hanno rinvenuto un cadavere sepolto nella sede operativa dell’azienda del marito della donna, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco, vicino alla villetta di famiglia dove vivevano i coniugi. Il ritrovamento è avvenuto durante nuove operazioni di scavo in uno dei luoghi frequentati dall’uomo. Le analisi condotte dai militari della sezione Rilievi e del Nucleo investigativo di Ostia hanno portato all’identificazione del cadavere di una donna dalla corporatura compatibile a quella di Torzullo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

È stato rinvenuto un corpo nella ditta di Claudio Carlomagno, in relazione alla scomparsa di Federica Torzullo.

È stato rinvenuto il corpo di una donna nella ditta di proprietà di Claudio Carlomagno. La vittima è Federica Torzullo, scomparsa nelle ultime settimane.

