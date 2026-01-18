Federica Torzullo è suo il corpo trovato nella ditta del marito | come l' hanno riconosciuta

Federica Torzullo è stata identificata come la persona trovata questa mattina nella ditta di Anguillara Sabazia, di proprietà del marito, Claudio Carlomagno. La conferma dell'identità è stata ottenuta attraverso le procedure di riconoscimento e gli accertamenti investigativi. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini in corso, che mirano a chiarire le circostanze del ritrovamento e le motivazioni dietro l'accaduto.

È di Federica Torzullo il corpo ritrovato questa mattina nella ditta del marito, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco ad Anguillara Sabazia. La donna di 41 anni, scomparsa dallo scorso 8 gennaio, sarebbe stata riconosciuta dagli abiti, dagli oggetti personali e in particolare dai braccialetti che portava al polso, quelli che indossava più spesso. Questi i primi dettagli che emergono dal rinvenimento del cadavere nelle campagne in provincia di Roma. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma i dubbi a questo punto sarebbero davvero pochi. La donna sarebbe stata uccisa e sepolta nel terreno della ditta del marito probabilmente la notte stessa della scomparsa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

È stata identificata come Federica Torzullo la donna trovata nel sito dell’azienda del marito ad Anguillara. Il riconoscimento preliminare è avvenuto grazie ai braccialetti presenti sul corpo. Le autorità proseguono le indagini per chiarire le circostanze del decesso e stabilire eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio, mantenendo un carattere di riservatezza fino alla conclusione delle analisi.

È stato identificato come Federica Torzullo il corpo rinvenuto nell'azienda di Anguillara Sabazia, gestita dal marito, Claudio Carlomagno. La notizia è stata confermata dai familiari. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze del decesso.

