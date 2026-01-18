Federica Torzullo è stata identificata come la persona trovata questa mattina nella ditta di Anguillara Sabazia, di proprietà del marito, Claudio Carlomagno. La conferma dell'identità è stata ottenuta attraverso le procedure di riconoscimento e gli accertamenti investigativi. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini in corso, che mirano a chiarire le circostanze del ritrovamento e le motivazioni dietro l'accaduto.

È di Federica Torzullo il corpo ritrovato questa mattina nella ditta del marito, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco ad Anguillara Sabazia. La donna di 41 anni, scomparsa dallo scorso 8 gennaio, sarebbe stata riconosciuta dagli abiti, dagli oggetti personali e in particolare dai braccialetti che portava al polso, quelli che indossava più spesso. Questi i primi dettagli che emergono dal rinvenimento del cadavere nelle campagne in provincia di Roma. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma i dubbi a questo punto sarebbero davvero pochi. La donna sarebbe stata uccisa e sepolta nel terreno della ditta del marito probabilmente la notte stessa della scomparsa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Federica Torzullo, è suo il corpo trovato nella ditta del marito: come l'hanno riconosciuta

È di Federica Torzullo il corpo trovato nella ditta del marito: riconosciuta dai braccialetti

È stata identificata come Federica Torzullo la donna trovata nel sito dell’azienda del marito ad Anguillara. Il riconoscimento preliminare è avvenuto grazie ai braccialetti presenti sul corpo. Le autorità proseguono le indagini per chiarire le circostanze del decesso e stabilire eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio, mantenendo un carattere di riservatezza fino alla conclusione delle analisi.

È di Federica Torzullo il cadavere trovato nella ditta del marito Carlo Carlomagno, riconosciuta dai familiari

È stato identificato come Federica Torzullo il corpo rinvenuto nell'azienda di Anguillara Sabazia, gestita dal marito, Claudio Carlomagno. La notizia è stata confermata dai familiari. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze del decesso.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Svolta nel caso della scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne sparita ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno trovato il suo corpo senza vita nell’azienda del marito della donna, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco, x.com

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, trovato un corpo nell'azienda del marito: è di una donna - facebook.com facebook