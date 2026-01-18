È di Federica Torzullo il cadavere trovato nella ditta del marito Carlo Carlomagno riconosciuta dai familiari

È stato identificato come Federica Torzullo il corpo rinvenuto nell'azienda di Anguillara Sabazia, gestita dal marito, Claudio Carlomagno. La notizia è stata confermata dai familiari. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze del decesso.

Il cadavere trovato nell’azienda di Claudio Carlomagno è quello della moglie Federica Torzullo, la donna scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, comune in provincia di Roma. Non c’è ancora stato il riconoscimento formale, ma i familiari della vittima hanno riconosciuto sul corpo indumenti e accessori solitamente usati dalla donna. Non ci sono quindi dubbi che la salma sia di quest’ultima. Il marito è stato portato nella caserma dei carabinieri di Anguillara Sabazia di via dei caduti di Nassiriya. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa da Anguillara Sabazia l'8 gennaio, è stata trovata morta all'interno dell'azienda del marito, Claudio Carlomagno, ora in caserma. Le indagini sulla sua scomparsa hanno preso una piega importante con questa scoperta. Le autorità proseguono gli accertamenti per chiarire le circostanze della vicenda.

È stata identificata come Federica Torzullo la donna trovata nel sito dell'azienda del marito ad Anguillara. Il riconoscimento preliminare è avvenuto grazie ai braccialetti presenti sul corpo. Le autorità proseguono le indagini per chiarire le circostanze del decesso e stabilire eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio, mantenendo un carattere di riservatezza fino alla conclusione delle analisi.

