È di Federica Torzullo il corpo trovato nella ditta del marito | riconosciuta dai braccialetti

È stata identificata come Federica Torzullo la donna trovata nel sito dell’azienda del marito ad Anguillara. Il riconoscimento preliminare è avvenuto grazie ai braccialetti presenti sul corpo. Le autorità proseguono le indagini per chiarire le circostanze del decesso e stabilire eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio, mantenendo un carattere di riservatezza fino alla conclusione delle analisi.

Nella mattinata del 18 gennaio 2026 è stato rinvenuto un corpo all’interno dell’azienda del marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa da Anguillara, vicino Roma, dall’8 gennaio scorso. La scoperta avviene in un contesto di indagini in corso, senza ancora dettagli ufficiali sulle circostanze del decesso. La vicenda resta sotto stretta osservazione delle autorità competenti, che stanno approfondendo le cause e i motivi del ritrovamento. Scomparsa Federica Torzullo, trovato un corpo nella ditta del marito Claudio Carlomagno

È stato rinvenuto un corpo nella ditta di Claudio Carlomagno, in relazione alla scomparsa di Federica Torzullo. Le forze dell'ordine stanno approfondendo gli accertamenti per chiarire le circostanze della vicenda. Al momento, si attendono ulteriori sviluppi sulle indagini condotte per fare luce sui fatti e sulla sorte della donna.

