Federica Torzullo è suo il cadavere sepolto nella ditta del marito | riconosciuta grazie agli indumenti indossati e ai tatuaggi

Il ritrovamento del cadavere di Federica Torzullo all’interno dell’azienda del marito rappresenta l’epilogo più drammatico e doloroso di una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso la comunità di Anguillara Sabazia per dieci lunghi giorni. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio del 18 gennaio 2026 presso la ditta di Claudio Carlomagno situata in via Comunale San Francesco dove gli inquirenti hanno concentrato le loro ricerche dopo aver raccolto elementi sempre più inquietanti sulla condotta dell’uomo. Il riconoscimento formale sebbene debba ancora passare per l’esame del DNA è stato anticipato da un dettaglio straziante ovvero i tatuaggi della donna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

