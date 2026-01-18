Federica Torzullo trovato cadavere sepolto nella ditta del marito

Federica Torzullo è stata trovata morta e sepolta all’interno della ditta del marito, Claudio Carlomagno, ad Anguillara. La scoperta, avvenuta domenica mattina, ha portato le autorità a intervenire nella zona industriale, dove è stato rinvenuto il suo corpo. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità legate a questa vicenda.

Il mistero che avvolgeva la sorte di Federica Torzullo sembra essere arrivato a un tragico epilogo. Domenica mattina, il silenzio della zona industriale alle porte di Anguillara è stato interrotto dal viavai frenetico dei mezzi dei carabinieri: all'interno della sede operativa della ditta del marito Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco, è stato rinvenuto un cadavere. Il ritrovamento è avvenuto in un'area non distante dalla villetta di via Costantino dove la coppia risiedeva, mettendo fine a giorni di angoscianti ricerche e segnando un punto di rottura definitivo nelle indagini sulla 41enne scomparsa lo scorso 8 gennaio.

A Anguillara, i carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di una persona non ancora identificata, durante le ricerche relative alla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa nella provincia di Roma. L’indagine è in corso per chiarire le circostanze del ritrovamento e identificare la vittima. La scoperta avviene all’interno dell’azienda del marito di Federica, contribuendo a fare luce sul caso. Trovato il corpo di Federica Torzullo, pezzi del cadavere nella ditta del marito

Il corpo di Federica Torzullo è stato rinvenuto all'interno dell'azienda del marito ad Anguillara Sabazia. La donna, 41 anni, scomparsa il 9 gennaio, è stata trovata morta con parti del suo cadavere. La scoperta chiude un'indagine complessa, lasciando molte domande senza risposta. La vicenda si svolge in un contesto di grande attenzione mediatica e ha suscitato profonda commozione nella comunità locale.

