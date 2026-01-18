Federica Torzullo martoriata e poi sepolta dal marito Claudio Carlomagno arrestato | voleva costituirsi

Si conferma il ritrovamento del corpo di Federica Torzullo, sepolto in un'area vicino all’azienda di Claudio Agostino Carlomagno, arrestato nelle scorse ore. Le forze dell’ordine hanno estratto la vittima dal terreno, chiudendo così un’indagine che ha portato all’arresto dell’uomo, che si sarebbe consegnato spontaneamente. La vicenda si inserisce in un contesto di violenza domestica e fa riflettere sulla gravità di tali episodi.

E’ ufficiale: è stato estratto dal terreno il corpo scoperto questa mattina dai carabinieri, s epolto in un canneto alle spalle dell’azienda di Claudio Agostino Carlomagno. Dagli abiti e dagli oggetti personali rinvenuti, si ha la certezza che sia il corpo di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l’8 gennaio scorso ad Anguillara, in provincia di Roma. Il riconoscimento ufficiale avverrà all’obitorio del Verano, dove la salma verrà trasferita a breve dalla mortuaria. Il marito della donna, Claudio Carlomagno, è stato fermato dai carabinieri al termine dell’interrogatorio e trasferito nel carcere di Civitavecchia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Claudio Carlomagno è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso Federica Torzullo. L'uomo è stato trasferito dal comando di Anguillara nel carcere di Civitavecchia. L'indagine si concentra sulle circostanze del suo decesso, sollevando ancora una volta il tema della violenza di genere. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Federica Torzullo è morta, suo il corpo trovato nell'azienda del marito e sotterrato nel canneto, arrestato Claudio Carlomagno

Federica Torzullo, scomparsa dall’8 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, è stata riconosciuta grazie agli indumenti e agli oggetti trovati sul suo corpo, ritrovato domenica 18 gennaio nel terreno dell’azienda del marito, Claudio Carlomagno, arrestato per il suo coinvolgimento. La vicenda si è sviluppata nel contesto di un’indagine in corso, che ha portato alla scoperta del corpo e all’arresto del sospettato.

Il corpo di Federica Torzullo è stato ritrovato questa mattina, 18 gennaio, ad Anguillara Sabazia in via comunale di San Francesco, presso una sede della Carlomagno Srl, la ditta del marito di Federica, l'imprenditore Claudio Agostino Carlomagno.

Svolta nel caso della scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne sparita ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno trovato il suo corpo senza vita nell'azienda del marito della donna, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco,