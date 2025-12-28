Fratelli imprenditori indagati rischiano processo per fatture false | Hanno evaso mezzo milione

Due fratelli imprenditori di Rimini sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di emissione di fatture false. L’indagine della Procura riguarda presunte irregolarità fiscali, con un’evasione stimata di circa mezzo milione di euro. La vicenda evidenzia le problematiche legate alla conformità fiscale e alle pratiche commerciali nel settore imprenditoriale locale.

Rimini, 28 dicembre 2025 – L’accusa è grave. Secondo l’indagine della Procura avrebbero emesso alcune fatture false, per pagare meno tasse nel corso degli anni. E con questo meccanismo – stando alla ricostruzione degli inquirenti – avrebbero sottratto al Fisco quasi mezzo milione di euro. Rischiano di finire alla sbarra. Rischiano di finire alla sbarra due fratelli riminesi di 56 e 55 anni, entrambi titolari di imprese edili individuali. L’avviso di conclusione indagini è arrivato loro pochi giorni fa, ed è stata una doccia fredda. Come spiega Alvaro Rinaldi, l’avvocato dei due fratelli ed esperto di diritto tributario: “C’è stato un contenzioso tra loro e Agenzia delle entrate, che ha condotto accertamenti su alcune fatture emesse dalle società dei due fratelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

