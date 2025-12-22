Uno studiato sistema di documenti contraffatti per ottenere il rinnovo dei permessi di soggiorno e facilitare ricongiungimenti familiari illeciti. È questo il cuore dell’accusa mossa dalla Procura di Perugia a due imprenditori cinesi, ai quali è contestata una lunga serie di presunte violazioni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - La fabbrica dei permessi: due imprenditori sotto processo per i falsi documenti di lavoro

Leggi anche: Due fratelli fermati in centro a Milano con 300 documenti falsi: come funzionava la fabbrica dei passaporti

Leggi anche: Permessi di soggiorno col trucco: carte false per avere i documenti, gli stranieri risultavano imprenditori

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Permessi di soggiorno col trucco: carte false per avere i documenti, gli stranieri risultavano imprenditori - Ferrara, 6 dicembre 2025 – Svelato il business dei permessi falsi, ottenuti grazie a finte dichiarazioni dei redditi presentate da titolari di imprese fantasma. ilrestodelcarlino.it

Regalate!!! Pergole bioclimatiche e pergotende di alta qualità, a prezzo di fabbrica! Con un servizio incredibilmente veloce a un prezzo a prova di magia. Parola di Babbo Pasquale Con Superall2000 Non servono permessi e il montaggio è in sole 24 - facebook.com facebook