Bomba day concluse le operazioni a Milazzo | l' ordigno verrà fatto brillare in una cava
Oggi a Milazzo si sono concluse le operazioni di rimozione di un ordigno, che verrà successivamente fatto brillare in una cava. L’evento rappresenta un momento importante per la sicurezza e la gestione del patrimonio storico della zona, attirando l’attenzione della comunità locale e delle autorità. Questa giornata rimarrà impressa come un episodio significativo nella provincia di Messina, garantendo il ripristino della tranquillità pubblica.
I milazzesi ricorderanno a lungo la giornata di oggi, teatro di un evento mai verificatosi nella provincia di Messina. La cittadina si è fermata per quattro ore per permettere la rimozione in sicurezza dell'ordigno bellico ritrovato lo scorso mese in un cantiere di via Migliavacca. Imponente la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Bomba Day a Milazzo, il 4 gennaio operazioni di disinnesco in sicurezza nel quartiere San Paolino
Leggi anche: Attentato Ranucci, concluse le indagini sulla bomba: l’ombra della criminalità organizzata dietro l’ordigno
Milazzo, al via il bomba day: scattate le operazioni di evacuazione e disinnesco - È partita puntualmente a Milazzo la complessa macchina organizzativa per il bomba day. 98zero.com
Bomba day a Milazzo, allarme truffe. False chiamate da falsi operatori comunali - In vista del bomba day in programma per domani a Milazzo, con il disinnesco di un ordigno bellico risalente alla ... 98zero.com
Ordigno bellico a Milazzo, fissato il “Bomba day” del 4 gennaio - È stata fissata a domenica 4 gennaio la data individuata per le operazioni di messa in sicurezza dell’ordigno bellico rinvenuto nei giorni scorsi nel ... canalesicilia.it
“Bomba day” a Milazzo: sarà interdetta anche l’area portuale https://gazzettadelsud.it/p=2150927 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.