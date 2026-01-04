Bomba day concluse le operazioni a Milazzo | l' ordigno verrà fatto brillare in una cava

Oggi a Milazzo si sono concluse le operazioni di rimozione di un ordigno, che verrà successivamente fatto brillare in una cava. L’evento rappresenta un momento importante per la sicurezza e la gestione del patrimonio storico della zona, attirando l’attenzione della comunità locale e delle autorità. Questa giornata rimarrà impressa come un episodio significativo nella provincia di Messina, garantendo il ripristino della tranquillità pubblica.

