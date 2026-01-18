Famiglia intossicata dal monossido salvati i genitori e il figlio di 8 anni | trovato un guasto alla caldaia

Una famiglia di tre persone è stata colpita da un’intossicazione da monossido di carbonio nell’abitazione, fortunatamente salvata grazie all’intervento tempestivo. È stato riscontrato un guasto alla caldaia, che ha prodotto la fuoriuscita di gas tossico. La pronta azione dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi per i genitori e il piccolo di 8 anni.

Mamma, papà e bambino di 8 anni sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio all'interno del loro appartamento. Stando alle indagini, l'origine della perdita sarebbe un guasto nella caldaia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bascapè, famiglia intossicata dal monossido: salvati padre, madre e figlio di 8 anni

Una famiglia di Bascapè, in provincia di Pavia, è stata coinvolta in un episodio di intossicazione da monossido di carbonio avvenuto nella serata di sabato 17 gennaio. I soccorsi sono intervenuti prontamente nell'abitazione di piazza Repubblica, riuscendo a salvare il padre, la madre e il loro figlio di otto anni. L’episodio evidenzia l’importanza di controlli e misure di sicurezza per prevenire simili incidenti domestici.

Robbiate, si rompe la caldaia: famiglia intossicata dal monossido

A Robbiate, il malfunzionamento della caldaia ha provocato un’intossicazione da monossido di carbonio a una famiglia. Mamma, papà e due bambini sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per verifiche e cure. L’incidente evidenzia l’importanza di controlli regolari degli impianti di riscaldamento per prevenire situazioni di rischio domestico.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Fiamme a Savona: famiglia intossicata dal fumo, Vigili del fuoco intervenuti in via Montenotte x.com

Fiamme a Savona, una famiglia è rimasta intossicata dal fumo: i Vigili del fuoco intervenuti nella notte in via Montenotte - facebook.com facebook