Robbiate si rompe la caldaia | famiglia intossicata dal monossido

A Robbiate, il malfunzionamento della caldaia ha provocato un’intossicazione da monossido di carbonio a una famiglia. Mamma, papà e due bambini sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per verifiche e cure. L’incidente evidenzia l’importanza di controlli regolari degli impianti di riscaldamento per prevenire situazioni di rischio domestico.

Robbiate (Lecco), 8 gennaio 2026 – Mamma, papà e i loro due giovani figli intossicati dal monossido di carbonio. Il brutto incidente è avvenuto ieri sera (mercoledì 7 gennaio) a Robbiate, dove il gas killer si è sprigionato dalla caldaia di casa che non funzionava a dovere. L'allarme . Nausea, mal di testa, sonnolenza, tutti insieme e nello stesso momento. Genitori (46enni) e figli, che hanno 3 anni il più grande e 24 la più piccola, originari della Romania, per fortuna si sono accorti in tempo di quello che stava accadendo e hanno chiesto aiuto, venendo soccorsi dai sanitari di Areu e dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

