Falò acceso dall’arcivescovo Il rito propiziatorio regala buoni auspici

L’arcivescovo ha acceso il falò in un contesto segnato dalla pioggia, che ha interessato la città sia venerdì sera che sabato. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, il rito propiziatorio ha rappresentato un momento di tradizione e speranza, offrendo buoni auspici per il futuro. Un appuntamento che, pur tra difficoltà, mantiene viva una consuetudine importante per la comunità locale.

Il tempo non ha aiutato, con la pioggia che è caduta sulla città sia venerdì sera che nella giornata di sabato. Ma i varesini hanno comunque risposto in massa all’invito dei Monelli della Motta, organizzatori del rito tradizionale più amato e frequentato dell’anno: il Falò di Sant’Antonio. La serata di venerdì ha rappresentato il momento clou del weekend di festa, con una prima volta assoluta: ad accendere la pira è stato infatti monsignor Mario Delpini. Né lui né nessun suo precedessore nel ruolo di arcivescovo di Milano aveva infatti presenziato all’appuntamento varesino di inizio anno. Una festa della gente ma anche una ricorrenza religiosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

