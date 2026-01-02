Il primo tuffo nel 2026 Si ripete il rito propiziatorio tra la sfida e la speranza

Al Trasimeno, l’arrivo del nuovo anno segna un momento di tradizione e rinnovamento. Con il saluto al 2025, le comunità si preparano a affrontare il 2026 con speranza e fiducia, rispettando il rito del tuffo tra la sfida e la speranza. Un gesto che unisce persone e tradizioni, simbolo di continuità e di attesa per un futuro migliore.

Il Trasimeno saluta il 2025 e si tuffa con coraggio nel 2026, tra record di presenze e l’immancabile rito propiziatorio nelle acque del lago. Si è conclusa sotto i migliori auspici la lunga notte di festeggiamenti che ha visto l’intero comprensorio lacustre, da Castiglione del Lago a Passignano, fare registrare un "sold out" praticamente totale, con agriturismi, alberghi e borghi presi d’assalto da turisti provenienti da tutta Italia. E ieri mattina con la sesta edizione di “Mister Trasimeno Ok“, l’iniziativa goliardica e simbolica ideata dall’organizzazione di volontariato “Quelli del 65“. Accanto alle luci dell’Albero di Natale disegnato sulle acque – l’opera luminosa più grande del mondo che è tornata ad accendersi per illuminare il primo mezzogiorno dell’anno – due temerari dell’associazione hanno sfidato le temperature invernali e le note difficoltà legate al basso livello idrico per un tuffo che sa anche di speranza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il primo tuffo nel 2026. Si ripete il rito propiziatorio tra la sfida e la speranza Leggi anche: Lotteria Italia, un rito che si ripete dal 1400: quanto valgono i cinque premi milionari in palio per il 2025-26? Leggi anche: Capodanno, a Montalto di Castro il tuffo più pazzo dell'anno: il primo del 2026 | FOTO Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il primo tuffo nel 2026. Si ripete il rito propiziatorio tra la sfida e la speranza; Il mare d'inverno non fa paura: in 300 sfidano il freddo per il tuffo di Capodanno a Ostia; Capodanno, l'erede di Mister Ok si tuffa nel Tevere e dà il benvenuto al 2026: «Porto avanti la tradizione a costo di qualche sacrificio»; Sindaco si tuffa in mare nelle acque gelide del Gargano: Abbiate più coraggio. Il primo tuffo nel 2026. Si ripete il rito propiziatorio tra la sfida e la speranza - Castiglione: dopo giorni sold out per le attività del Trasimeno, è tornata “Mister Ok“, l’iniziativa golardica e simbolica promossa da “Quelli del 65“ . lanazione.it

Tuffo solidale di Capodanno, rispettata la tradizione - L'iniziativa era finalizzata ad una raccolta fondi pro Croce Azzurra che quest'anno, come avvenuto anche tra le edizioni 2023 e 2024, ha superato il "raccolto" dello scorso anno. cronachefermane.it

Tuffo nel Tevere 2026, Mr Okay (Marco Fois): "Soddisfatto anche quest'anno" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it

Sky tg24. . A Mondello si saluta il nuovo anno con il primo tuffo in mare. Raffaella Daino - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.