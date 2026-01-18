Il rito del falò e la benedizione degli animali rappresentano tradizioni radicate sia in Sardegna che a Pavia, celebrando Sant’Antonio Abate. Questi momenti, che uniscono fede, cultura e senso di comunità, mantengono vivo un patrimonio storico e spirituale, rafforzando i legami tra le diverse realtà locali e preservando le usanze più autentiche legate a questa festività.

Fede, cultura e senso di comunità si sono fusi ieri per dar vita a un appuntamento che lega la tradizione sarda e quella pavese: la festa di Sant’Antonio abate. Ancora una volta il circolo culturale sardo Logudoro ha ospitato il sindaco Michele Lissia e tutti i cittadini che hanno voluto partecipare all’antico rito del falò. La tradizione, infatti, celebra Sant’Antonio come il santo che, rubando un tizzone ardente al diavolo, donò il fuoco all’umanità. Per questo il circolo organizza “Su Fogarone de Santu Antoni“, un’usanza sentita sia in Sardegna che in molte zone della Lombardia. Il momento clou è l’accensione del grande falò attorno al quale i presenti devono compiere sei giri (tre in senso orario e tre in senso antiorario), come gesto di ringraziamento per l’anno trascorso e auspicio per quello iniziato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rito del falò e benedizione degli animali

Leggi anche: Sant'Antonio Abate, tra storia e leggenda: è il giorno dei falò e della benedizione degli animali

Leggi anche: Il 17 gennaio a Roma la benedizione degli animali si rinnova come 589 anni fa: il rito di Sant’Eusebio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Rito del falò e benedizione degli animali - Fede, cultura e senso di comunità si sono fusi ieri per dar vita a un appuntamento che lega la tradizione sarda e quella pavese: la festa di Sant’Antonio abate. ilgiorno.it