arianna fontana oro nei 1500 agli europei di short track

Arianna Fontana ha conquistato la medaglia d’oro nei 1500 metri agli Europei di short track, attualmente in corso a Tiburg, in Olanda. L’atleta italiana si è distinta per la sua performance, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama internazionale di questa disciplina. La vittoria rappresenta un importante risultato per la nazionale italiana, evidenziando l’impegno e la talento di Fontana nel contesto europeo.

Arianna Fontana ha vinto la medaglia d'oro nei 1500 metri agli Europei di short track in corso a Tiburg, in Olanda. L'azzurra, che sarà portabandiera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha preceduto l'olandese Zoe Deltrap e la connazionale Arianna Sighel, medaglia di bronzo.

Segui in tempo reale i Campionati Europei di short track 2026, con aggiornamenti sulle gare e i risultati più importanti. Oggi, Arianna Fontana conquista l’oro nei 1500 metri, confermando il suo ruolo di protagonista della disciplina. Restate con noi per tutte le novità e gli aggiornamenti sulle gare in corso e le classifiche in diretta.

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Short Track 2026, con aggiornamenti sulle gare e sui risultati. Arianna Fontana conquista l’oro nei 1500 metri, mentre Sighel si prepara per i 1000 metri. Aggiornamenti sulle condizioni di Valcepina e altri dettagli delle competizioni in corso. Resta con noi per tutte le notizie e gli sviluppi della giornata.

