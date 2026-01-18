arianna fontana oro nei 1500 agli europei di short track

Arianna Fontana ha conquistato la medaglia d’oro nei 1500 metri agli Europei di short track, attualmente in corso a Tiburg, in Olanda. L’atleta italiana si è distinta per la sua performance, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama internazionale di questa disciplina. La vittoria rappresenta un importante risultato per la nazionale italiana, evidenziando l’impegno e la talento di Fontana nel contesto europeo.

Arianna Fontana ha vinto la medaglia d’oro nei 1500 metri agli Europei di short track in corso a Tiburg, in Olanda. L’azzurra, che sarà portabandiera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha preceduto l’olandese Zoe Deltrap e la connazionale Arianna Sighel, medaglia di bronzo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: ORO per Arianna Fontana nei 1500! Sighel all’attacco nei 1000! Infortunio per Valcepina

La staffetta femminile italiana si è fregiata della medaglia d'argento ai Campionati Europei di short-track di Tilburg. Il quartetto composto da Martina Valcepina, Chiara Betti, Elisa Confortola e Arianna Fontana ha chiuso in scia all'Olanda padrona di casa. Sul p - facebook.com facebook

La sesta Olimpiade di Arianna Fontana: «Ho il fuoco, a Milano-Cortina non voglio solo partecipare» x.com